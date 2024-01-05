Чем заняться севастопольцам в рождественский сочельник

Севастопольские театры традиционно приготовили тематические рождественские спектакли как для детей, так и взрослых.

На сцене СевТЮЗа 6 января покажут спектакль «Рождество» — классическое кукольное представление, которое посвящено самому главному чуду – рождению Иисуса Христа.

7 января на сцене СЦКИ можно увидеть классическую постановку «Щелкунчика», без которого невозможно представить Рождество во всем мире.

Любители чего-то оригинального и нестандартного могут посетить экскурсию-концерт «Рождество в Скельской пещере», в котором примут участие выдающиеся крымские музыканты.

В художественном музее проходит интересная выставка севастопольских художников «Друзья Маленького принца». Участниками выставочного проекта станут севастопольские художники Владимир Новиков, Елена Мелькова, Ксения Мелькова, Надежда Терехина, Нана Деменкова. Они помнят и любят эту сказку, и мечтают поделиться своими мыслями и открытиями с гостями музея.

По-домашнему добрая выставка «Добрых рук мастерство» проходит и в музее-заповеднике Херсонес Таврический. На экспозиции представлены творческие работы, выполненные в различных техниках: вышивка бисером, аппликация, авторские сумки, игрушки из разнообразных материалов, картины и другие предметы декоративно-прикладного искусства. Авторы работ — маломобильные севастопольцы