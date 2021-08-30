В Качинской школе после вмешательства родителей успевают сделать ремонт к 1 сентября

В школе еще будет проверка

Один из вопросов сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве Севастополя стала готовность школ города к началу учебного года.

Первой в списке обсуждаемых объектов стала школа №13 в пгт Кача, где родители не выдержали и выложили фото полной разрухи в здании за неделю до 1 сентября. На место выезжал вице-губернатор Игорь Михеев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался у него, что успели сделать за эту неделю и сядут ли дети там за парты вовремя.

Михеев подчеркнул, что в качинской школе уже «разительные в положительную сторону изменения».

«Я уверен, что к 1 сентября там процесс учебный начнется без перебоев. Там остается только актовый зал сделать и два кабинета. Мы проговорили темпы работ, я думаю, к 5 сентября они все закончат», — доложил вице-губернатор, добавив, что 31 августа планирует еще раз туда выехать.

Еще одним проблемным образовательным объектом в Севастополе является школа в Орлином, которая пострадала летом от сильных ливней и подтоплений.

Михеев доложил, что основные восстановительные работы уже удалось провести и сейчас учебному процессу ничего не мешает. Далее будет еще вестись ремонт кровли, актового зала и пищеблока, который находится в подвале. Питание сейчас для детей будет организовано в актовом зале. Пищеблок обещают закончить в течение полутора месяцев. Подрядчик пока будет осуществлять подвоз продуктов. И есть еще вопросы по готовности спортивных залов.

Михаил Развожаев в ближайшее время планирует сам выехать в Орлиное и убедится в готовности школы к детским занятиям.

По другим школам риска начала учебного года в Севастополе Михеев не видит.

Напомним, в этом году в Севастополе в связи с антиковидными ограничениями линейки пройдут только для 1 и 11 классов. Мероприятия будут организованы на свежем воздухе с соблюдением родителями масочного режима.

Ольга Сурикова