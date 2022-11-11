В Инкермане задержали крымчанина с крупной партией марихуаны

В Севастополе ночью во время сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2110», который внезапно изменил траекторию движения и попытался скрыться.

Во время общения с водителем полицейские заметили, что его пассажир заметно нервничает и путанно отвечает на вопросы. Как оказалось, причина нервничать у него действительно была: у него обнаружили под передним пассажирским сидением бумажный пакет с марихуаной более 100 граммов.

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Пассажир сам сознался, что он самостоятельно изготовил ее из дикорастущей конопли, ранее обнаруженной им на территории одного из сел, и хранил для личного употребления.

В свою очередь, водитель рассказал, что на дороге подобрал случайного попутчика и был удивлен, когда пассажир, увидев впереди патрульный автомобиль, внезапно попросил свернуть в другом направлении.

Мужчине теперь грозит срок от трех до десяти лет.

Напомним, у жителя Севастополя в ходе обыска было изъято 1 кг 754 грамма марихуаны.

Ольга Сурикова