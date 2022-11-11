В Балаклаве мужчина от любви к чужой жене трижды поджег ее дом

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя за поджоги частного дома. Он подозревается в трех фактах и после третьего случая повреждения имущества его владелец обратился в полицию с заявлением.

Предварительно установлено, что в период с октября по ноябрь текущего года 50-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, грабеж и содержание притона разврата, совершил три поджога одного и того же дома, находящегося в Балаклаве.

«В вечернее время, используя смесь для розжига и другие горючие жидкости, злоумышленник поджигал деревянные стены домовладения и затем скрывался. К счастью, жильцы своевременно успевали самостоятельно ликвидировать очаги возгорания и благодаря этому не пострадали», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как пояснил задержанный, мотивом совершения поджогов стали его неразделенные чувства к 40-летней супруге хозяина дома.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он содержится под стражей, оценивается нанесенный им ущерб.

Напомним, в Севастополе строитель избил своего работодателя и поджог в подвале его дома.