В Инкермане наркоманка разнимала драку мужиков ножом

В Инкермане задержали женщину за нападение на мужчину с ножом. Она при этом была в наркотическом опьянении.

В пресс-службе севастопольского УМВД уточнили, что 27-летняя жительница города, ранее уже судимая за драку, из окна квартиры увидела конфликт между двумя своими знакомыми и решила в него вмешаться.

Ей показалось, один из них слишком грубо общался со своим оппонентом и этот факт вызвал её негодование. Поскольку на замечания мужчины не реагировали, она решила действовать радикально.

Прихватив из квартиры кухонный нож, девушка отправилась во двор, подошла к своему 35-летнему знакомому и нанесла ему ножевой удар в грудь. Мужчина попытался защититься от нападавшей, за что получил еще один удар в голень, после чего сбежала.

Теперь ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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Ольга Сурикова