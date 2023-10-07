В Севастополе появится современная ветлечебница

Ветеринарная лечебница с инфекционно-диагностической лабораторией появится в Стрелецкой балке, где сейчас располагается промышленная зона.

Проект, разработанный фирмой «Теплостройсервис», был утвержден на заседании архитектурно-художественного совета.

«Ещё нигде такой клиники не построили, очень красивый проект. Профессиональная работа, но так как объект бюджетный, нужно рассматривать скромные варианты, необходимо бюджетное проектирование», — отметил Михаил Развожаев.

Территория ветлечебницы будет условно разбита на три зоны: в центральной располагаются основные объемы лабораторной клиники, по периметру — технические и служебные сооружения, в том числе охранные зоны внутренних сооружений и зона тихого отдыха для работников и посетителей.

Проектом предусмотрено благоустройство территории: озеленение объекта, организация тротуарного покрытия, проезжей части, создание парковочных карманов, установку фонарных столбов с лаконичными светильниками, скамеек.

Проектировщик предложил два варианта цветового решения фасада. Первый предусматривает светлые оттенки с терракотовыми акцентами, второй вариант — более спокойное оформление с применением белых и серых цветов. Также предусматривается декорированное панно с изображением на нём логотипов и наименований организации, стилизованных под ДНК.

«Пересматриваем в сторону уменьшения стоимости объекта. Заходим в экспертизу и в следующем году будем просить финансирование. Пока на данный момент денежных средств нет. В приоритете — достроить то, что строим, и параллельно заниматься проектной документацией», — отметил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя