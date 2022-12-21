В Инкермане мужчина устроил потасовку с полицейским

Житель Инкермана приговорен почти к двум годам колонии строго режима за причинение телесных повреждений сотруднику полиции.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, в мае 2022 года, вечером на улице Раенко пьяный мужчина вступил в конфликт с соседом и нарушал общественный порядок. Попытки прибывших сотрудников полиции угомонить дебошира, вызвали обратную реакцию. Он стал еще агрессивнее и «причинил одному из полицейских телесные повреждения».

Задержанный уже имел судимость. И, с учетом его личности, ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова