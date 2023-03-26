В Инкермане движение снова будет осуществляться под путепроводом

С 28 марта по 9 апреля движение в Инкерман и обратно вновь будет осуществляться под путепроводрм.

Ограничения вводятся в связи с тем, что компания ВАД выполняет работы на 8-м участке «Тавриды» с опережением графика и планирует приступить к обустройству финального слоя покрытия на данном участке.

Департамент транспорта обращает внимание: при движении под путепроводом выезду из Инкермана будет дано преимущество – это главная дорога. Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу.

Кроме того, будет закрыт съезд на Ялтинское кольцо при движении со стороны Симферополя (Инкермана) в Севастополь. Соответственно, при движении из Симферополя (Инкермана) проехать в город можно будет только по тоннелю.

Напомним, 18 марта был торжественно запущен транспорт по путепроводу в Инкермане.

Ольга Сурикова