В Инкермане движение снова будет осуществляться под путепроводом

С 28 марта по 9 апреля движение в Инкерман и обратно вновь будет осуществляться под путепроводрм.
Ограничения вводятся в связи с тем, что компания ВАД выполняет работы на 8-м участке «Тавриды» с опережением графика и планирует приступить к обустройству финального слоя покрытия на данном участке.
Департамент транспорта обращает внимание: при движении под путепроводом выезду из Инкермана будет дано преимущество – это главная дорога. Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу.
Кроме того, будет закрыт съезд на Ялтинское кольцо при движении со стороны Симферополя (Инкермана) в Севастополь. Соответственно, при движении из Симферополя (Инкермана) проехать в город можно будет только по тоннелю.
Напомним, 18 марта был торжественно запущен транспорт по путепроводу в Инкермане.
Ольга Сурикова