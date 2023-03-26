В Севастополе простились с «вагнеровцем», погибшим под Торезом

В Севастополе 25 марта проводили в последний путь гвардии лейтенанта Кирилла Валерьевича Кишляра, командира мотострелкового взвода гвардейского танкового полка мотострелковой дивизии ЮВО.

Кишляр родился в Севастополе. До 2014 года ходил матросом на гражданских судах. В октябре прошлого года пошел добровольцем для участия в СВО.

Сослуживцы говорят, что его уважали и командиры, и подчиненные, написал в своем Telegram-канале губернатор

Кирилл погиб в ходе специальной военной операции, освобождая Донецкую землю под городом Торез.

Ольга Сурикова