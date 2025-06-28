В Херсонесе провели молодёжную литургию в Свято-Владимирском соборе 

Сегодня в стране празднуют День молодежи. На богослужение в Свято-Владимирском соборе собрались десятки жителей и гостей полуострова разных возрастов.

Также сегодня тёплыми словами поздравил молодых людей с праздником заместитель председателя Законодательного собрания города Севастополя Илья Журавлев:

«Особые слова признательности — всем молодежным волонтерским движениям, кто помогает людям в трудную минуту, протягивая руку помощи, даря надежду и веру в добро. Это настоящая гражданская зрелость и пример для многих».

Напомним, сегодня на территории Нового Херсонеса состоится масштабный праздник для молодежи.

Видео: пресс-служба Нового Херсонеса