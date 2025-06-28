Сегодня юбилей отмечает Евпаторийский центр космической связи 

Центр дальней космической связи создан в Евпатории 65 лет назад. Выбор локации неслучаен. В городе солнечно 250 дней в году, открытый горизонт и минимальные перепады температуры.

Комплекс возвели на трех площадках: в селе Витино, Заозерное и селе Молочное.

В Витино управляли полетами космических аппаратов, которые запускали из Плесецка и Байконура. Техническую основу комплекса составлял космический радиотехнический комплекс «Плутон», созданый Сергеем Королёвым.

При его помощи управляли луноходами, изучали Марс и Венеру.

В Молочном в середине 1970-х построен крупнейший радиотелескоп Европы РТ-70.

Благодаря ему учёные смогли рассмотреть рельефы Венеры, Марса и Меркурия.

Сейчас Центр является частью войск воздушно-космической обороны РФ и носит название 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе Главного испытательного космического центра Воздушно-космических сил имени Г.С. Титова.

В его задачи входит контроль техническими средствами сейсмической обстановки и других геофизических явлений на территории Крыма и мира; проведение перспективных научных исследований и совместное с Роскосмосом освоение космического пространства.

Видео: студия «Космопорт»