В Херсонесе покажут «Иркутскую Иордань»

В Херсонесе открылась фотовыставка «Иркутская Иордань», приуроченная к акции «Ночь искусств».

С 3 ноября в музее-заповеднике представлена персональная выставка архитектора и фотохудожника Вадима Семенова.

Директор проектов форума Наталия Полукарова рассказала о создании ледяного комплекса «Иркутская Иордань» и его уникальности.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры РФ и включает 50 фотографий Вадима Семенова, отражающих великолепие ледяных храмов. Одним из главных экспонатов стали редкие находки из фондов музея, включая известняковую модель храма XII–XIII веков и процессионный крест X–XI веков.

Выставка продлится до 1 декабря 2024 года, и все желающие могут насладиться фотографиями и историей «Иркутской Иордани».

С 5 ноября стоимость билетов на выставку: для взрослых ‒ 100 рублей, для студентов от 16 лет и пенсионеров ‒ 50 рублей, для детей до 7 лет бесплатно.

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Кристина Ветер