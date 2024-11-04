Автошколам разрешат перейти на дистанционный режим

Эксперты отмечают, что нововведение даст возможность сэкономить время и расходы учеников на обучение.

Минпросвещения предложило проект приказа, согласно которому автошколы будут разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года (документ приходит на смену действующему с 2022 года приказу №808).

Процесс обучения будет проходить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале «Госуслуги» дистанционно путем трансляций лекций. Проект предполагает фиксацию посещаемости занятий и успеваемости студентов.

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Анна Левина