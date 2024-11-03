Частный дом сгорел в селе Передовое

Ближе к четырем утра поступил сигнал, что в селе Передовое горит частный дом. Спасатели выехали на место, но дом уже был полностью охвачен огнем.

Оказалось, что жильцы дома накануне пожара уехали в соседнее село. Это их и спасло.

Поздняя ночь, все в это время спят, поэтому соседи увидели огонь, когда дом уже полыхал.

Что случилось, почему вдруг вспыхнул пожар, будут выяснять.

По сообщению МЧС по Севастополю, пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты.

На месте работали десять спасателей и 3 единицы техники.

Ранее ночью был зафиксирован пожар возле торгового центра «Московский» в Севастополе. В районе десяти ночи спасатели тушили огонь.

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Кристина Ветер