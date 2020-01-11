В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя елочная игрушка»

12 января в 14:00 в Херсонесе состоится награждение победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

Торжественная церемония состоится в Византийском дворике музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В конкурсе участвовали дети и подростки в возрасте до 16 лет. Лучшие поделки ребят украсили праздничные ёлочки в Византийском дворике, а также в залах Византийской и Античной экспозиций.

Победители получат грамоты и призы, а автор самой красивой игрушки – Гран-при.

Цель этого конкурса – познакомить молодое поколение с теплой традицией изготовления праздничных игрушек своими руками, которая издавна собирала и объединяла семьи в канун рождественских праздников.

Фото: interiorizm.com