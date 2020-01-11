Илья Резник приехал в Севастополь, чтобы найти артистов для своего музыкального театра

Сегодня в Севастопольской музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова проходило прослушивание в музыкальный театр народного артиста России Ильи Резника «Маленькая страна». В конкурсе приняли участие около 70 детей.

Итоги прослушивания объявят в воскресенье. Также Илья Резник преподаст урок актерского мастерства и художественного чтения — прочтет свои произведения: стихотворений для детей, поэмы, басни и детские сказки. В мастер-классе примут участие преподаватели по вокалу детского музыкального театра «Маленькая страна».

В программе обучения юных артистов: вокальное искусство, ансамблевое пение, актерское мастерство, хореография, развивающие игры и многое другое.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)