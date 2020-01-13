В Херсонесе наградили победителей конкурса елочной игрушки

12 января состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Новогодняя елочная игрушка».

В Византийском дворике Херсонеса собрались участники конкурса вместе со своими родителями, а

также организаторы и члены жюри: сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический», директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов и севастопольская художница Елена Лимонова.

Праздничную программу открыл главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз.

Для конкурса дети и подростки в возрасте до 16 лет изготовили новогодние украшения из подручных материалов (плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона и бисера, пластиковых бутылок, упаковочного материала и т.п.).

Члены компетентного жюри, которое состояло из сотрудников музея, севастопольских художников и представителей эко-парка «Лукоморье», определили победителей:

Возрастная категория – дети от пяти до восьми лет:

I место – Сыслова Милана;

II место – Шишкин Артем;

III место – Ковалева Мира.

Возрастная категория – дети от девяти до двенадцати лет:

I место – Магаева Дарья;

II место – Измалкова Ксения;

III место – Белорукова Виолетта.

Возрастная категория – дети от тринадцати до шестнадцати лет:

I место – Шпигель Екатерина;

II место – Дацко Дарья;

III место – Шлаина Арина.

Специальными призами награждены: Мурадян Карина, Квайдер Хадижа, Нужин Антон, а также самая маленькая участница конкурса Весталия Клепачева. Гран-при получил Вербин Евгений. Ребятам вручили памятные подарки от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и эко-парка «Лукоморье», а также грамоты и сувениры. После окончания церемонии награждения юные мастера приняли участие в интерактивном занятии в «Саду миниатюр», во время которого ответили на вопросы новогодней викторины, поиграли в подвижные игры, потанцевали и получили добрые пожелания от самого Деда Мороза, а затем вместе со своими родителями посетили выставку поздравительной открытки «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» и, конечно же, отправились искать свои украшения на елочках музея-заповедника. Участники, которые не присутствовали на празднике и не забрали свои подарки, грамоты и сертификаты, смогут сделать это, обратившись к администратору музея-заповедника «Херсонес Таврический» либо в эко-парк «Лукоморье» в будние дни во время работы учреждения.

По материалам пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический» (и фото)