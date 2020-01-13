В Херсонесе наградили победителей конкурса елочной игрушки

12 января состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Новогодняя елочная игрушка».
В Византийском дворике Херсонеса собрались участники конкурса вместе со своими родителями, а
также организаторы и члены жюри: сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический», директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов и севастопольская художница Елена Лимонова.
Праздничную программу открыл главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз.
Для конкурса дети и подростки в возрасте до 16 лет изготовили новогодние украшения из подручных материалов (плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона и бисера, пластиковых бутылок, упаковочного материала и т.п.).
Члены компетентного жюри, которое состояло из сотрудников музея, севастопольских художников и представителей эко-парка «Лукоморье», определили победителей:
Возрастная категория – дети от пяти до восьми лет:
I место – Сыслова Милана;
II место – Шишкин Артем;
III место – Ковалева Мира.
Возрастная категория – дети от девяти до двенадцати лет:
I место – Магаева Дарья;
II место – Измалкова Ксения;
III место – Белорукова Виолетта.
Возрастная категория – дети от тринадцати до шестнадцати лет:
I место – Шпигель Екатерина;
II место – Дацко Дарья;
III место – Шлаина Арина.
Специальными призами награждены: Мурадян Карина, Квайдер Хадижа, Нужин Антон, а также самая маленькая участница конкурса Весталия Клепачева.
Гран-при получил Вербин Евгений.
Ребятам вручили памятные подарки от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и эко-парка «Лукоморье», а также грамоты и сувениры.
После окончания церемонии награждения юные мастера приняли участие в интерактивном занятии в «Саду миниатюр», во время которого ответили на вопросы новогодней викторины, поиграли в подвижные игры, потанцевали и получили добрые пожелания от самого Деда Мороза, а затем вместе со своими родителями посетили выставку поздравительной открытки «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу»
и, конечно же, отправились искать свои украшения на елочках музея-заповедника.
Участники, которые не присутствовали на празднике и не забрали свои подарки, грамоты и сертификаты, смогут сделать это, обратившись к администратору музея-заповедника «Херсонес Таврический» либо в эко-парк «Лукоморье» в будние дни во время работы учреждения.
По материалам пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический» (и фото)