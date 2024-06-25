В гости к семье севастопольцев залетел птенец пустельги

Настоящая драма с счастливым концом развернулась в одном из частных домов по улице Лизы Чайкиной в Севастополе. В гости к семье севастопольцев залетел неожиданный гость – маленький птенец пустельги (небольшая хищная птица семейства соколиных).

“Мы уже собирались везти его в центр реабилитации диких птиц под Бахчисараем,” — рассказывает Елена. — “Но развернулись, потому что решили попробовать вернуть малыша маме”.

Оказалось, что мама-пустельга была неподалеку и начала поиски своего «соколёнка». Она с раннего утра кружила над домом, взывая к своему малышу.

“Специалисты сказали, что если с ним всё хорошо, крыло не повреждено, то лучше всего оставить его родителям. Он просто пока не научился летать. Пройдет пару дней и мама его всему научит, – делится хозяйка дома. – Главное — не приручать его к себе, не вызывать привыкание”.

Маленького беглеца осмотрели, убедились, что с ним всё в порядке, покормили фаршем и усадили в укромное местечко, чтобы он был на виду у мамы, но в недосягаемости от местных собак. Некоторое время спустя птенец и его мама исчезли.

Анна Левина