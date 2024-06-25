Сбер открыл первые офисы в ДНР, Запорожской, Херсонской областях и ЛНР

На территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей начали свою работу 13 мобильных офисов Сбера, а также 17 партнёрских точек обслуживания. Они располагаются на площадках партнеров – МФЦ и операторов мобильной связи в ДНР. В таких офисах жители регионов могут получить основные продукты и услуги Сбера: оформить дебетовую или кредитную карту, вклад, потребительский кредит, подключить приложения СберБанк Онлайн, СберПраво и СберЗдоровье, подписку СберПрайм и так далее.

В ряде офисов будут проводиться операции с наличными. Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка, подчеркнул важность развития финансовой доступности в новых регионах для комфортной жизни.

Узнать адреса офисов и банкоматов в новых регионах можно на сайте Сбера.

Анна Левина