Развожаев: Дым на Северной стороне — это горит лес

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым, который горожане могут видеть на Северной стороне Севастополя появился от возгорания леса после ракетной атаки.

«Изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС и лесничества», — написал глава города.

Ранее он также сообщил, что атака на Севастополь была совершена посредством крылатых ракет, а не БПЛА.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают», — написал он в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в районе 13:00 средства ПВО отбивали атаку ВСУ.