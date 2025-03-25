Как в Севастополе оплатить парковку

В Севастополе организованы две платные парковочные зоны: на центральном кольце на 751 мест и в Балаклаве на 79 мест.

На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, а в ночное время и по выходным парковка бесплатная. А также в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января; 23 февраля; 8, 18 марта; 1, 9 мая; 12, 14 июня; 4 ноября.

В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, а с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00 часов. По ночам парковка в Балаклаве бесплатная.

Способы оплаты:

— Банковской картой через паркомат, расположенный вблизи парковки;

— Через мобильное приложение «RuParking»;

— В личном кабинете на сайте sevparking.ru;

— Отправив СМС на специальный телефонный номер 7878. Пошаговая инструкция этого способа размещена на всех паркоматах;

— Наличными через терминалы. Их месторасположение также можно найти на сайте sevparking.ru;

— Оплату парковки можно произвести после ее завершения, используя функцию постоплаты: до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место. Функция постоплаты доступна только на сайте sevparking.ru и в мобильном приложении «RuParking».