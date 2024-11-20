В Балаклавской бухте установят боносетевые заграждения

В Севастополе начинается подготовка к установке боносетевых заграждений. Такую меру безопасности приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на Учкуевке.
Боносетевые заграждения — это барьеры, задача которых — защитить акваторию от диверсантов и морских дронов. Заграждения сконструированы так, что протаранить их невозможно.
Такие заграждения не мешают морской фауне и не нарушают экологию бухты.
После их установки в Балаклавской бухте по ночам будет ограничен вход и выход для гражданского морского транспорта.
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Анна Левина