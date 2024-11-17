В городе проходит акция «Засветись, Севастополь!»

Акция организована Госавтоинспекцией совместно с педагогами.

Цель акции — повысить безопасность на дорогах в темное время суток. А также напомнить детям о важности ношения световозвращающих элементов, особенно в осенне-зимний период, когда становится сложнее заметить пешеходов.

В мероприятии, проведенном для воспитанников детского сада №127, участвовали дети, их родители, преподаватели и сотрудники дорожной полиции.

Участники флешмоба получили светоотражающие брелоки, а дети исполнили танец, который символизировал видимость пешеходов на дороге. В завершение акции инспекторы рассказали детям о Правилах дорожного движения и безопасности на дороге, призвав всех участников помнить о своей ответственности.

«Человека в светоотражающем элементе видно сразу, а пешехода в черном — не видно в принципе. Сколько раз уже было, когда вдруг появляется на дорог «черный плащ», отделаясь от кустов и быстрым шагом переходит дорогу», — поделились с «Севкор» севастопольские водители.

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Кристина Ветер