Команда ЛДПР продолжает победное шествие

Футбольная команда ЛДПР одержала третью победу подряд в новом сезоне Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8. На этот раз наши ребята обыграли команду «Море» со счетом 2:1, укрепив свои позиции на вершине турнирной таблицы.

Игра выдалась напряженной. Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды создали несколько опасных моментов. Развязка наступила во второй половине встречи. Сначала Владислав Четыркин вывел ЛДПР вперед, а затем Виктор Воронцов укрепил преимущество нашей команды. «Море» сумело ответить лишь одним голом (отличился Глеб Лукин).

Лучшим игроком матча был признан Виктор Воронцов.

Уже в среду футболистам ЛДПР предстоит серьёзное испытание – матч против трехкратного чемпиона лиги, команды «Спартак». Эта встреча обещает быть одной из самых интересных в чемпионате!

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Анна Левина