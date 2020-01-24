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В Главгосэкспертизе одобрили проект Балаклавской яхтенной марины

24-01-2020
выпускающий редактор
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В Балаклаве планируется построить яхтенную марину на 600 судов, она станет одной из самых больших в России. Результаты инженерных изысканий одобрили в Главгосэкспертизе.

Для создания яхтенной марины Балаклавскую бухту очистят и углубят. Также планируется расчистить дно прибрежной полосы и реконструировать причалы длиной 1941 метров, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Генеральный проектировщик яхтенной марины — ООО «Стройгазмонтаж».

По материалам ИА «Севастополь»
Фото: zifirok.blogspot.com

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