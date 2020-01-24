В Главгосэкспертизе одобрили проект Балаклавской яхтенной марины

В Балаклаве планируется построить яхтенную марину на 600 судов, она станет одной из самых больших в России. Результаты инженерных изысканий одобрили в Главгосэкспертизе.

Для создания яхтенной марины Балаклавскую бухту очистят и углубят. Также планируется расчистить дно прибрежной полосы и реконструировать причалы длиной 1941 метров, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения. Генеральный проектировщик яхтенной марины — ООО «Стройгазмонтаж».