В апреле самолеты из Симферополя начнут летать в Иркутск

Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском начнут выполняться с 25 апреля. Авиасообщение между городами откроется впервые с 2017 года.

Рейсы запустит авиакомпания S7 Airlines. Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник.

Прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском продлится до 24 октября 2020 года. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

Приобрести билеты по субсидируемым тарифам могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Специальные тарифы также доступны инвалидам I группы любого возраста, инвалидам с детства II и III группы и их сопровождающим.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь»

Фото: Алексей Скляренко