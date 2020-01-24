На рынке «Чайка» горел киоск с выпечкой

24 января в 9 часов 26 минут в МЧС поступил сигнал о том, что на рынке «Чайка» горит торговый павильон.
На место оперативно прибыли огнеборцы, было установлено, что горит крыша киоска с выпечкой. Огнём был охвачен участок крыши площадью 1 кв. м.
До приезда пожарных сотрудники рынка пытались ликвидировать возгорание самостоятельно, но им это не удалось.
Огнеборцы быстро потушили пламя и эвакуировали из киоска материальные ценности. В 9 часов 43 минуты пожар был полностью ликвидирован.
Всего на месте работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава.
По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)