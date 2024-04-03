Крымские спортсмены на олимпиаду в Париже не поедут

Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что поддерживает их решение.

«Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают», — написал Аксенов.

Он добавил, что не понимает сейчас спортсменов, которые стремятся попасть на эти соревнования.

«Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется», — добавил глава Республики.

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Ольга Сурикова