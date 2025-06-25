Почем ягода в Севастополе?

Город
25-06-2025

В этом году цены на сезонные ягоды держат высокую планку.

Клубнику торгуют в среднем по 500 рублей, малину -по 1200р. Остальные ягоды не сильно уступают.

Крыжовник — по 600 рублей, вишня — по 390 рублей, черешня — по 500 рублей, голубика — по 1300 рублей, ежевика — по 800 рублей.

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Ольга Сурикова