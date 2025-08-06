В Евпатории водитель прокатился по пешеходной зоне набережной им.Терешковой

Происшествия
06-08-2025

Сотрудники полиции выявили в соцсетях пост с нарушением ПДД.

 На видео водитель автомобиля «КИА» двигался в пешеходной зоне набережной имени Терешковой.

Можно было предположить, что за рулем заблудившийся молодой водитель-турист.

Однако сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что нарушителем оказался 52-летний местный житель. 

Сотрудники полиции Евпатории привлекли водителя к ответственности за езду по пешеходной зоне набережной

На нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам).

Мужчине назначен административный штраф в размере 2000 рублей.

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Ольга Сурикова
Видео: предоставлено Госавтоинспекцией Крыма

 