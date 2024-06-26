В Евпатории разыскали троих подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Сотрудники ОМВД России по Евпатории совместно с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» установили местонахождение троих подростков, которые сбежали из реабилитационный центр в Симферополе.

Поиски были инициированы после обращения в полицию представителя Республиканского социально-реабилитационного центра в Симферополе для несовершеннолетних, в котором проживали подростки.

Местонахождение беглецов установили в течение суток на одной из набережных Евпатории.

В полиции подчеркнули, что во время пребывания вне учреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершено. С подростками проведены профилактические беседы, после чего они переданы представителям реабилитационного центра, отметили в УМВД Крыма.

Напомним, в Крыму задержали двух подростков, которые запугивали знакомого пневматическим оружием.

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Ольга Сурикова