В ДТП в бухте Казачья пострадала женщина-водитель

Сегодня около 8 утра произошло серьезное ДТП на автодороге «Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья», в котором пострадал водитель легкового автомобиля.

По предварительной информации пресс-службы городского УМВД, сегодня утром женщина-водитель автомобиля Peugeot на дороге «Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья» на левом закруглении дороги не выбрала безопасную скорость движения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ПАЗ.

Автоледи доставлена в больницу с травмами.

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится проверка.

Из-за данного ДТП дорожная ситуация в Гагаринском районе усугубилась еще больше. Пробка разрослась до ТЦ «Метро» и тянулась также по объездной и всем прилегающим дорогам.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя, sevkor.ru

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