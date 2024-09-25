Севастополец решил обокрасть соседа по палате

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у соседа по больничной палате, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Перед выпиской житель Севастополя решил прихватить на память девайс своего товарища по палате — пенсионера, который проходил лечение в хирургическом отделении. Пожилой мужчина покинул ненадолго палату, оставив свой гаджет на прикроватной тумбочке, а когда вернулся на месте его не обнаружил, как и соседа по палате. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Вором оказался ранее судимый 33-летний местный житель

Он рассказал, что сразу сдал телефон в комиссионный магазин, но когда понял, что его ищут, выкупил смартфон обратно. Так телефон вернулся владельцу. А экс-больного ждет лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ольга Сурикова