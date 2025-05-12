В ДТП на трассе к Фиоленту погиб пассажир

Сегодня в 4.40 произошло ДТП на дороге «Севастополь — Порт Камышовая бухта — мыс Фиолент»
По предварительной информации Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai на скорости вылетел на обочину и врезался в фонарный столб.
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Hyundai 2005 г.р. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля 2004 г.р.
Водитель трезв, сообщает Госавтоинспекция.
Проводится проверка.
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Ольга Сурикова