В доме у жителя Феодосии нашли осколочные гранаты и патроны

24-летний житель Феодосии задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия.

МВД Крыма сообщает, что ранее уже судимый мужчина хранил в деревянном ящике у себя дома взрывные устройства и 48 патронов.

По заключению экспертов, взрывные устройства являются двумя артиллерийскими выстрелами унитарного заряжания с осколочно-фугасными снарядами. Также нашли пять ручных оборонительных осколочных гранат Ф-1. Было установлено, что 9 мм патроны к пистолету Макарова пригодны для производства выстрела.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Анна Левина