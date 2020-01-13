Севастопольцев приглашают на выставку фотоклуба «Бриг»

Народный фотоклуб «Бриг» приглашает на открытие выставки-конкурса «Старый Новый год» 17 января в 18.00 по адресу: ул. Николая Музыки, 30.

«Бриг» — старейший фотоклуб в России, в этом году ему исполняется 60 лет. Члены клуба представят на выставке по одной из своих работ, которую они считают самой удачной за минувший год. И затем жюри выбирает лучшую из лучших. В этом году на выставке будет представлено около трех десятков фотографий в самых разных жанрах. Участвуют и молодые авторы, и маститые мастера.

Узнать подробности можно у руководителя Народного фотоклуба «Бриг»:

Юрий Данилевский, тел. +79788049840

По материалам Отдела информации СЦКиИ

Фото: study.sevastopol.su