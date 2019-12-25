В ДКР представили теневой спектакль «Стойкий оловянный солдатик»

25 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялась премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Театра имени Кукол. Режиссером постановки выступил руководитель театра Артем Макеев.

«Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х. Андерсена зрителям показали в новом уникальном формате.

Волшебство теней завораживает с первых минут спектакля. Своей настоящей жизнью живут сценические декорации, увлекающие в путешествие по уютным улицам или морским глубинам.

Гости также смогли попробовать себя в роли актеров театра теней.

Интересная задумка художественного руководителя Артема Макеева состоит в том, чтобы донести до зрителей спектакля, что свой небольшой теневой театр может сделать каждый, нужно лишь немного постараться и с вдохновением подойти к этой идее.

Театр имени Кукол приглашает всех на спектакль «Стойкий оловянный солдатик» за новыми положительными эмоциями, яркими воспоминаниями и сказочным настроением.

По материалам отдела информации ДКР (и фото)