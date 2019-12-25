За 2019 год Севастополь получил более 200 единиц медицинского обрудования

За 2019 год севастопольские больницы получили более 200 единиц медицинского оборудования в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроект включает шесть приоритетных направлений работы: развитие поликлинической сети, борьбу с болезнями сердца и онкопатологиями, развитие детского здравоохранения, информатизацию и кадровое обеспечение.

Общая стоимость полученного оборудования составила около 350 миллионов рублей.

Так, для Регионального сосудистого центра купили аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ для исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс, функциональные кровати, мягкие модули для зала лечебной физкультуры.

В онкодиспансере появился новый видеоэндоскопический комплекс, коагулометр, фотомикроскопы, рентген-аппараты, анализаторы, ультразвуковые скальпели, компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии и аппарат МРТ. Последний будет размещён в модульном здании, монтаж которого заканчивается в настоящее время.

Для дооснащения детских поликлиник городских больниц №№ 4, 5 и 9 закуплены аппараты УЗИ, рентген-диагностический комплекс, электрокардиограф, фиброскоп, прибор для исследования функции внешнего дыхания.

Также были закуплены 178 автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений.

Также в Севастополе появился собственный центр обработки данных, он размещен в специализированном транспортном контейнере. ЦОД подключен к каналам связи и предназначен для хранения и обработки информации, собираемой со всех городских больниц. С его помощью можно мониторить обеспечение больниц и поликлиник необходимыми препаратами, также он обеспечивает исправную работу центрального архива медицинских изображений.

Часть аппаратуры начнёт работать в ближайшее время. Часть «тяжёлой» техники будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, после процедуры лицензирования.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)