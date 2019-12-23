УМВД Севастополя проводит акцию «Полицейский Дед Мороз»

Во период зимних каникул у подростков много свободного времени, но не всегда хватает жизненного опыта, чтобы не попасть в неприятную историю.

Чтобы предостеречь детей от опасности, сотрудники ОМВД России по Ленинскому району в рамках Всероссийской акции «Полицейские Дед Мороз» провели профилактическую беседу с учащимися СОШ № 8.

Подросткам рассказали о недопустимости нахождения в ночное время на улицах и в иных общественных местах без сопровождения родителей, потребления алкогольной продукции, наркотиков, а также табачных изделий и «снюсов».

Также они напомнили, что, общаясь в социальных сетях, дети могут пострадать от действий лиц, преследующих преступные цели, поэтому рекомендовали воздержаться от переписки и встреч с незнакомыми гражданами, сообщать родителям о поступлении подозрительных писем или угроз в сети.

Ученикам также рассказали о правилах использования пиротехнических изделий, которые представляют существенную опасность и могут стать следствием серьезных травм или пожара.

Елена Ковбас упомянула о том, что при нахождении какой-либо чужой вещи они обязаны вернуть ее законному владельцу, а если он не известен – заявить о находке в полицию.

В завершение встречи правоохранители поздравили школьников с наступающим Новым годом, а также пожалели им интересных и безопасных каникул.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: osnk.city