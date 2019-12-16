Участники ВОВ смогут бесплатно приехать на поезде в Крым в период зимних праздников

С 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года участники и инвалиды ВОВ смогут приезжать в Крым в вагонах класса СВ и купейных вагонах бесплатно, — передает
РИА Новости.
По данным компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс» акцию приурочили к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
С участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Плата за постельное белье и питание взиматься не будет.
Оформить бесплатный проезд можно в железнодорожных кассах, нужно предъявить документ, подтверждающий право на льготный проезд.
«Гранд Сервис Экспресс» ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Первый поезд «Таврия» с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая «Таврия» из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
По материалам
РИА Новости
Фото: Павел Кульков