Участники ВОВ смогут бесплатно приехать на поезде в Крым в период зимних праздников

«Гранд Сервис Экспресс» ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Первый поезд «Таврия» с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая «Таврия» из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.