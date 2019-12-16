Жизнь

Участники ВОВ смогут бесплатно приехать на поезде в Крым в период зимних праздников

16-12-2019
выпускающий редактор
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С 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года участники и инвалиды ВОВ смогут приезжать в Крым в вагонах класса СВ и купейных вагонах бесплатно, — передает РИА Новости.
По данным компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс» акцию приурочили к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
С участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Плата за постельное белье и питание взиматься не будет.

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