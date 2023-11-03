В детском саду Крыма 6-летний мальчик проглотил иголку

Следователи проверяют информацию из соцсетей о происшествии в детском саду, где ребенок проглотил иглу.

В Следкоме сообщили, что их соцсетей получена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее.

Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие при подтверждении происшествия будет дана оценка действиям персонала дошкольного учреждения на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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Ольга Сурикова