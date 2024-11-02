Полиция задержала таксиста, который украл у клиентки смартфон

Полиция поймала 58-летнего таксиста, уже имевшего судимость за кражу

28-летняя местная жительница и ее подруга использовали сервис такси для поездки домой после посещения увеселительного заведения.

Выходя из автомобиля, они обнаружили, что смартфон стоимостью 95 тысяч рублей пропал. Попытки дозвониться на пропавший телефон оказались безуспешными, поскольку устройство было отключено. Женщина обратилась в полицию.

Воришку поймали. Им оказался водитель такси, который признался в краже и объяснил, что нашел забытый телефон клиентки и решил его оставить себе. Полицейские изъяли украденное имущество и вернули его владелице.

Таксисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет по статье «Кража».

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Анна Левина