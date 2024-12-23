В День энергетика в Ставрополе устроили «голую вечеринку»

Скандал вокруг корпоратива, посвященного Дню энергетика в Ставрополе, вызвал общественное возмущение после появления видеозаписи, на которой запечатлена полураздетая стриптизерша и пьяный начальник службы «Ставэлектросеть» Дмитрий Степнов.

Местные жители Минеральных Вод назвали это событие «голой вечеринкой» и выразили недовольство, поскольку в регионе часто происходят перебои с электроэнергией.

По информации telegram-канала Shot, директор филиала «Ставэлектросеть» Сергей Кайшев был вынужден уйти в отставку после инцидента, хотя вместо наказания Степнову было предложено уволиться по собственному желанию.

Местные жители также отметили, что такие происшествия подрывают доверие к энергетическим компаниям, особенно на фоне недавних отключений электроэнергии, включая случай, произошедший 20 декабря, когда 1,5 тысячи квартир остались без света.