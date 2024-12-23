Как поменяются выплаты участникам СВО в следующем году

В 2025 году увеличатся страховые выплаты и пособия для участников специальной военной операции, а также расширится круг получателей господдержки.

Страховые суммы для раненых и инвалидов будут проиндексированы на 4,5%. Например, при тяжелом увечье выплата составит 327,2 тысячи рублей, а в случае гибели — 3,2 миллиона. Единовременные выплаты возрастут до 3 миллионов рублей за тяжелые травмы и 1 миллиона за легкие.

Инвалиды СВО получат 4 миллиона рублей, а пенсии для инвалидов будут варьироваться от 13 457 до 23 069 рублей в зависимости от группы. Семьи участников смогут получать единовременные выплаты и детские пособия, не учитывающие доходы мобилизованных. Беременным женам военнослужащих назначат единовременную выплату в 38 963 рубля и ежемесячное пособие на ребенка в 16 698 рублей. Также будет введена двойная пенсия для детей-инвалидов, чьи родители погибли в СВО.

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Кристина Ветер