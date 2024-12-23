Россиян предупредили – не открывать новогодние открытки в мессенджерах

Граждан РФ предостерегают об одной опасности. Она связана с новогодними открытками в мессенджерах.

Пользователи должны проявлять осторожность и не открывать ссылки или изображения, которые кажутся подозрительными. Мошенники могут использовать различные методы для распространения вредоносного ПО и фишинговых атак, и зачастую жертвы могут не подозревать о риске, если сообщение приходит от знакомого.

Особенно уязвимы пожилые люди, которые могут быть менее осведомлены о современных методах мошенничества. Поэтому важно информировать всех пользователей, особенно старшее поколение, о возможных опасностях.

Человек может даже получить якобы поздравительную открытку на Новый год от «знакомого». Но чтобы прочитать ее, надо перейти по ссылке. Нельзя этого делать.

Рекомендуется следующее:

1. Не открывать ссылки и вложения от незнакомых отправителей, а также от знакомых, если есть подозрения на взлом аккаунта.

2. Проверять, действительно ли полученное сообщение от того, кто его отправил.

3. Не пересылать подозрительные сообщения или ссылки своим контактам.

4. Использовать антивирусные программы и обновлять их регулярно.

Соблюдение этих простых правил поможет защитить личные данные и избежать финансовых потерь в праздничный период.

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Кристина Ветер