Глава попечительского совета федерации регби Илья Журавлев подвел итоги работы за год

Регби в Севастополе продолжает успешно развиваться. Благодаря активной работе городской федерации регби с каждым годом все больше севастопольских детей и молодежи играют в этот замечательный вид спорта.

В уходящем году федерация стала лучшей в Севастополе и одной из лучших в стране. Об итогах работы федерации в этом году и о планах на будущий «Севкор» побеседовал с главой попечительского совета городской федерации, вице-спикером заксобрания Ильей Журавлевым.

— Каковы, на ваш взгляд, основные достижения Севастопольской городской федерации регби в 2023 году?

— Важнейшим достижением этого года и вообще последних нескольких лет стало стабильное, поступательное развитие нашего спорта. Регби прочно закрепилось в перечне севастопольских видов спорта.

Тем не менее, конкретно в 2023 году мы для себя отмечаем рост интереса к регби среди молодежи и увеличение числа участников в наших проектах, в том числе школьной и студенческой лигах. Расширение базы игроков – для нас одна из самых приоритетных целей.

И это дает результат. Несколько наших команд успешно выступали на региональных и всероссийских соревнованиях. Это и школьная команда из школы № 3, и девушки, взявшие призовое место на Всероссийских студенческих соревнованиях, проходивших в Москве.

Все это отмечается на уровне города и Федерации регби России. В этом году Севастопольская городская федерация регби снова получила награды от севастопольских властей и ФРР.

— Какие мероприятия были предприняты для привлечения молодежи к регби в текущем году?

— Мы традиционно уделяли особое внимание школьному направлению. Провели регулярный соревновательный сезон среди школьников. Немного изменили подход к определенным возрастным категориям, организовали тренировки для начинающих и взаимодействовали с командами из других городов Крыма, чтобы насытить разнообразием регбийную жизнь наших юных регбистов.

Традиционно проводили презентации в ВУЗах и учреждения средне-специального образования. Регулярно агитируем ребят приходить в наш спорт.

— Какова роль города Севастополя в поддержке федерации регби?

— Город оказывает ощутимую поддержку нашим усилиям. Чего стоит содержание нашего стадиона им. 200-летия Севастополя.

Также мы получаем грантовую поддержку от Департамента внутренней политики. Управление спорта помогает нам проводить все крупные соревнования, а также командировать наших спортсменов на соревнования за пределами города и полуострова.

Хочу тут подчеркнуть, что мы очень благодарны за помощь города, но все это стало возможным благодаря действиям федерации. Регби стало заметным в Севастополе и ему хотят помогать, поскольку видны результаты.

— Удалось ли найти новых партнеров или спонсоров в 2023 году?

— Повторюсь, регби стало заметным, и мы в этом году расширили базу образовательных учреждений присоединившихся к развитию регби. Мы подписали соглашение с «Движением первых», которое регулярно помогает нам с призами, например.

Активно включился севастопольский бизнес. На последние соревнования мы получили поддержку от организаций, которые ранее не участвовали в регбийной жизни.

Радует, что с нами остались и прежние наши партнеры, которые регулярно помогают севастопольскому регби.

— Какие вызовы вы испытывали в течение года и как они были преодолены?

— В этом году сохранились осложнения логистики и это накладывает на организацию межрегиональных соревнований и в целом перемещение регбистов из Севастополя и других регионов определенные трудности.

Это, к сожалению, ограничивает географию соревнований, в которых севастопольские команды могут участвовать, да и команды из других регионов дважды подумает перед поездкой к нам.

— Какие цели ставит перед собой Севастопольская городская федерация регби на следующий год?

— Как всегда — «Быстрее, выше, сильнее». В следующем году мы стремимся увеличить число участников, улучшить качество тренировок, развивать женское регби и продолжать укреплять роль регби в общественной жизни города.

Главное для нас поддерживать высокий темп развития нашего спорта, который мы набрали за прошедшие годы.