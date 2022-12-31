В чем встречать год кролика

Логично, что новогодний наряд обычно готовят заранее, но еще не поздно передумать, а может и добавить в свой образ необходимые цвета или аксессуары, которые точно сделают ваш Новый год удачным.

Ваш идеальный образ на новый – синий с отливом. Так как именно синий -основной цвет Водяного Кролика. Поэтому синий будет полностью ассоциироваться с водной гладью. А легкий блеск на ткани напоминать водные блики.

Бирюза, изумруд, светло-голубой — цветовая палитра, идеально соответствующая стихии воды. Именно эти цвета являются оптимальным вариантом для встречи Нового 2023 года.

Если в гардеробе нет синего, то можно воспользоваться и черным, он тоже считается цветом года.

На худой конец подойдет и красное платье, ведь кролики отличаются любвеобильностью, а красный, как известно, цвет любви.

Зато точно не стоит сегодня вечером надевать белый или желтый, почему-то считается, что эти цвета кролики не любят.

Фото: https://samisrykami.ru