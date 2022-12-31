Новогоднее поздравление президента уже посмотрели жители Камчатки

В этом году президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам из штаба Южного военного округа.

В своем обращении президент отметил, что 2022-й был годом трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета РФ и мощной консолидации общества.

События 2022 заложили основы нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же территориях. Главное — судьба России. Нравственная, историческая правда на нашей стороне.

Западные элиты годами заверяли нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта на Донбассе. На деле они поощряли нацистов в Украине. Запад врал о мире, а готовился к агрессии.

С 2014 года после Крыма РФ живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена санкционная война, они ожидали разрушения РФ, но этого не произошло. У нас есть запас прочности. Мы стали примером для других государств, которые стремятся к многополярному миру.

В любые времена в нашей стране отмечали наступление Нового года. Сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить все обиды и недоразумения, напомнить близким, как важно заботиться друг о друге.