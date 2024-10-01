В бухту Круглая на Омеге прилетели на зимовку лебеди

Севастопольцы уже начали подкармливать птиц. Стартовало традиционное развлечение горожан — кормление пернатых в севастопольских бухтах. Напоминаем, что угощать лебедей хлебом категорически запрещено. Для них подходит ячмень, перловая каша, мелкие кусочки овощей, листья салата или шпината, семена подсолнуха или специальный комбикорм для плавающих птиц, пшеничное и кукурузное зерно.

Лебедям требуется много еды – до четверти их собственного веса в сутки!

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Анна Левина