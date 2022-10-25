В Брянской области подорвали железнодорожные пути

В Брянской области на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня вечером (24 октября -ред.) на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.
По словам губернатора, в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет.
Напомним, летом в Крыму было повреждение железнодорожных путей после взрывов на складах в районе сел Майское и Азовское Джанкойского района.
Ольга Сурикова
Фото: ru.sputniknews.kz